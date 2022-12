Congreso de Guatemala aceptó renuncia del presidente Otto Pérez

El Congreso de Guatemala aceptó la renuncia del presidente del país, Otto Pérez Molina, quien dimitió en la madrugada de hoy en medio de un escándalo de corrupción en el ente recaudador de impuestos.

Publicidad

El Organismo Legislativo validó la renuncia de Pérez Molina con el voto de 116 diputados, más de los dos tercios (105) que establece la Constitución del país centroamericano para avalar oficialmente la dimisión del ahora ex mandatario.

EFE

Escuche también:

Publicidad