Conmovedoras declaraciones del papá de mánager de Ana del Castillo sobre accidente

En un video grabado desde el hospital donde se recuperan Ana del Castillo y su equipo de trabajo, el padre del mánager de la artista dio sus agradecimientos a quienes se han preocupado y envió un mensaje a los seguidores que han comenzado a especular sobre las causas del accidente.

Publicidad



“Aquí estoy con mi hijo Carlos Daniel y lo primero que tengo que decir es que hay que darle gracias a Dios (…) Le pido al público que no tergiverse las cosas, que no inventen, no hablen lo que no es”, expresó Carlos Bloom.

“Fue un hecho desafortunado, que por la voluntad y por la misericordia de Dios no pasó a mayores ni hubo consecuencias graves (…) la vida continúa y esperamos el apoyo sincero de toda la gente que sigue nuestra música”, agregó.

Publicidad

Ana del Castillo, su mánager Carlos Daniel Bloom, y el resto de su grupo, permanecen en una clínica de Barranquilla tras el aparatoso accidente que sufrieron cuando se dirigían a Suan a una presentación.

No deje de leer: Ana del Castillo sufrió aparatoso accidente de tránsito en vías del Atlántico

Publicidad



La cantante sufrió traumas en su abdomen y pecho y sus acompañantes presentan fracturas en diferentes partes del cuerpo.