Conocerse a sí mismo permite alcanzar los objetivos profesionales: experto de vida, Andrés Jaramillo

Para muchas personas es una tarea díficil el conocerse a sí mismos , pues normalmente se comparan con otras personas y esto genera perdida en la propia existencia. El no reconocer el valor interior lleva a infelicidad, algo que se convierte en una "píedra en el zapato" en el camino a los objetivos trazados.

"Es importante saber quién soy, la gente cuando quiere sobresalir dice lo que tiene, pero no lo que es. Esto está enlazado a tener un proposito en la vida (...) Cuando tu llegas a un punto de vida, descrubes quién eres y a partir de ahí sabes cuál es tu objetivo en la vida. Mirar lo que sabes y amas hacer, conocer qué necesita el mundo. De esta forma te podrá sentir bien", explicó el creador del proyecto 'Construyendo Historias', Andrés Jaramillo para En Blu Jeans.

Publicidad

Jaramillo cree que existe una paradigma falso en lo que es conocerse a sí mismo, pues se piensa que es un tema de egocentrimos, pero en realidad no es así, pues esto debe ser un motivo para agradecer de lo que hay y lo que no.

"Entre más ligero lo entedamos es mejor. La personas creen que ser feliz es gratis, pero no es verdad, ya que, algunas personas me dicen que qué pereza yo tratando con gente pobre que se quiere suicidar (...) Algunos creen que el dinero da felicidad; no obstante, eso es un error, por ejemplo, J Balvin tiene todo el dinero del mundo, pero no es realmente feliz", expresó.

La invitación del experto es reconocer qué me hace realmente feliz y que necesita el mundo de mi. Finalmente, conocer quién soy y damos gracias a Dios es grande, pero lo importante es cómo ayudar a que otros se sientan igual.