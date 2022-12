Consejos de Alexandra Pumarejo para ponerle chispa a la vida en 2019

Alexandra Pumarejo entregó algunos consejos a los oyentes para ponerle chispa a la vida en el nuevo año.

1. Siga sus sueños, pero no a las personas. Evite tomar decisiones porque otras personas ya lo han hecho, no se deje influenciar por lo que otros digan. No deje de lado su personalidad y sus propios sueños.

2. Ámese a sí mismo y el resto sigue. A partir del amor propio surgen las mejores decisiones de la vida. Se puede ser mejor pareja, mejor persona o mejor amigo si se ama a sí mismo.

3. No pierda la capacidad de ser niño. Con el tiempo los seres humanos pierden la habilidad para sorprenderse y ser felices. Es importante seguir sorprendiéndose con pequeñas cosas.

4. No se arrepienta de su pasado. La vida es lo que se aprende a diario, así que opte por aceptar sus errores del pasado y seguir adelante siendo mejor persona.

5. Sus límites los pone usted mismo. No culpe a otros, reflexione y tome el control de su propia vida.

6. La muerte es lo único certero. Este concepto puede ser triste o liberador. Sin embargo, si es consiente que la vida tiene un fin puede disfrutar más de ella.

