Consejos para un buen comportamiento en la peluquería

Alexandra Pumarejo entregó una serie de tips para lograr que su experiencia en una peluquería sea mucho mejor. La puntualidad, el respeto y aceptar recomendaciones hacen parte del listado.

1. Llegue a tiempo a su cita, independientemente si el peluquero puede o no puede atenderla. De no ser así usted va a atrasar al resto de clientes. Si no puede asistir cancele con 24 horas de antelación. Su cita se la pueden dar a otra persona y evitará que el estilista pierda dinero.

2. Sea lo más específico con lo que quiere. No diga “córteme las puntas”, diga “córteme 2 centímetros”, eso le permitirá evitarse un mal rato en la peluquería.

3. Pregunte cuánto vale cada procedimiento. No le dé pena preguntar. Hay lugares donde le ofrecen de todo y a la hora de recibir la cuenta se lleva una gran sorpresa. Es mejor saber el costo de cada procedimiento o insumo que le apliquen.

4. Sea muy cuidadoso con lo que habla en la peluquería. Tenga en cuenta que no está yendo donde el psicólogo o un terapeuta. Todo lo que usted dice en una peluquería es repetido por los que están allí.

5. Este abierto a las recomendaciones que le hace su peluquero. No sea terco. Los expertos son ellos y lo pueden orientar a la hora de escoger un color o un estilo diferente.

6. No use el celular a menos que sea importante. Muchos estilistas se quejan porque algunos de sus errores a la hora de cortar el cabello se producen porque los clientes prestan más atención al celular que a las indicaciones del especialista.