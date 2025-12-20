En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / ¿Se acaba Airbnb en Colombia? El decreto que contra las cuerdas a las plataformas de alquiler

¿Se acaba Airbnb en Colombia? El decreto que contra las cuerdas a las plataformas de alquiler

Luego del anuncio del decreto del Ministerio de Comercio, que entró en vigor el pasado 18 de diciembre, se encendieron las alarmas en el sector turístico, al cambiar las reglas para las rentas cortas y abrir un fuerte debate entre plataformas digitales, hoteleros, propietarios y autoridades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad