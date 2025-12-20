¿Se acaba Airbnb en Colombia? El decreto que contra las cuerdas a las plataformas de alquiler

Un nuevo decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mantiene en vilo al sector turístico y a miles de familias colombianas. Se trata de un decreto que modifica las condiciones para operar viviendas de renta corta en plataformas como Airbnb y Booking.

Desde el pasado 18 de diciembre, el modelo cambia de manera sustancial: lo que antes funcionaba bajo un registro declarativo, ahora pasa a ser un proceso de preverificación administrativa, una exigencia que, según expertos del sector, sería difícil —e incluso imposible— de cumplir en su forma actual.



Impacto económico del decreto del Ministerio de comercio

Las cifras que rodean este negocio son significativas. Se estima que el sector de rentas cortas genera más de 200.000 empleos y mueve alrededor de 10 billones de pesos en la economía nacional. Además, hay municipios que dependen casi por completo de este modelo turístico.

Desde las plataformas se advierte que, de mantenerse el decreto sin ajustes, podría desaparecer hasta el 95 % del inventario de viviendas turísticas registradas en el país, lo que algunos han llamado un “apagón digital” del sector.

Ciudades como Medellín, donde el turismo de rentas cortas ha crecido de forma acelerada en los últimos años, serían de las más afectadas.



Mientras las plataformas y anfitriones expresan preocupación, el sector hotelero ha recibido la medida con buenos ojos, al considerar que existe una competencia desigual. A esto se suma el respaldo de algunos propietarios de inmuebles residenciales, quienes denuncian problemas de seguridad, ruido y convivencia en edificios donde operan alojamientos turísticos sin control.



¿Qué cambió realmente? La explicación del gremio

Para entender el alcance del decreto, Casa BLU conversó con Sebastián Jiménez, quien explicó que la actividad de renta corta ya está regulada en Colombia a través del Registro Nacional de Turismo (RNT), la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA), reportes a Migración Colombia y el cumplimiento de obligaciones tributarias como el IVA.

Sin embargo, el borrador del nuevo decreto introduce tres puntos críticos:



Interoperabilidad obligatoria entre plataformas , muchas de ellas desactualizadas tecnológicamente.

, muchas de ellas desactualizadas tecnológicamente. Ausencia de un periodo de transición , lo que dificultaría la adaptación de miles de anfitriones.

, lo que dificultaría la adaptación de miles de anfitriones. Exigencias relacionadas con el uso del suelo turístico, que varían según cada zona y podrían excluir a muchas propiedades hoy en operación.

Según Jiménez, el mayor riesgo es que estas medidas, lejos de ordenar el sector, aumenten la informalidad.



¿Airbnb se va de Colombia?

El mensaje de tranquilidad fue claro: Airbnb no se va del país. El decreto aún está en discusión y actualmente se desarrollan mesas de trabajo entre el Gobierno y el gremio, luego de que los anfitriones lograran alzar la voz cuando el borrador estaba a punto de aprobarse sin concertación.

Por ahora, las plataformas y viviendas turísticas pueden seguir operando bajo la normatividad vigente, mientras continúa el diálogo para definir un marco regulatorio que equilibre el desarrollo económico, la convivencia ciudadana y el control estatal.

El debate sigue abierto y el futuro de las rentas cortas en Colombia dependerá de que se logre un punto medio donde todos los actores ganen, sin sacrificar el orden ni la economía del turismo.

