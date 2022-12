Creo en el sexo con amor: Alexandra Pumarejo

Esta semana en Mesa Blu, Alexandra Pumarejo reveló algunos detalles sobre su vida íntima, su infancia y los proyectos que hoy en día adelanta, destacando que es una persona que comete errores como cualquiera, pero aún después de vivir dos divorcios cree en el amor.

“Creo en el sexo con amor. Creo que uno debe tener el afecto de despertarse al otro día con un hombre, aunque de creer a hacer hay un trecho y cometo errores como todo el mundo (…) Las exigencias impuestas por mí son muy duras, es difícil llevarlas a cabo, pero sí las creo”, dice Alexandra, en referencia a los consejos que da a sus lectores en la Revista Nueva; oyentes en Agenda en Tacones y a su propia hija.

Alexandra, nacida en Bogotá, con madre barranquillera y criada en Nueva York, cuenta que muchas veces se sintió “en el lugar equivocado” durante su infancia: “crecí en Long Island y en mi colegio era no solo la única que hablaba español sino la única con madre barranquillera. Mi mamá se separó de mi papá y se quiso ir lo más lejos posible, por lo que cuando venía a Bogotá era la gringa y barranquillera, pues mi vocabulario era el que escuchaba de mi mamá. Así crecí de una manera supremamente protegida y siempre en el lugar equivocado, sin embargo no soy sobreprotectora con mi hija. Intento no serlo pero ese es mi instinto”.

Ya en su adolescencia, Alexandra estudió en la universidad y trabajó al mismo tiempo, imponiéndose a sí misma un régimen que hoy en día mantiene pues tiene 3 trabajos: “siempre estudié y trabajé desde primer semestre a décimo, por eso no me intimido y hoy en día tengo 3 trabajos, casi trabajo 20 horas al día”.

Su gusto por los medios de comunicación llegó cuando “era novia de Paulo Laserna –en ese entonces presidente de Caracol Televisión- y para él era muy duro que yo fuera muy crítica con las telenovelas y los valores que se transmitían.

Luego, cuando se dio la oportunidad, presentó un programa y se sintió “bien ante las cámaras”, por lo que quiso llevar al público femenino consejos prácticos pues, según Alexandra, “las mujeres somos todas igualitas, todas tenemos los mismos problemas pero algunas no cuentan con recursos para acudir a expertos”.

“No fue fácil tener la sección, di tanta lora que un día hicimos un piloto y pasó por muchas manos hasta que me dieron la oportunidad. Agradezco que fuera así”, añadió.

“Me he divorciado 2 veces y a pesar de eso he tenido siempre una visión positiva de la vida y el amor. Me da igual el físico de la gente, me fijo en la esencia de cada persona. La vida no es una historia de hadas, hay que convivir con alguien y aprender a quererla así”, indicó en referencia a su vida amorosa.

Por otro lado, en cuanto a la convivencia con los hijos, señala que “no se puede ser amigo de los hijos, no se puede estar a la par. Mi hija no se puede mandar sola, yo no sé más porque sí sino por vivir 30 años más. La palabra ‘no’ es llena de amor”.