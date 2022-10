¿Cuáles son las precauciones para tener en cuenta en la noche de Halloween?

Halloween es una fecha especial para millones de personas en el mundo, pues durante la celebración buscan vestirse de sus personajes favoritos con ideas creativas en una noche llena de “magia y diversión”.

Ante eso, las autoridades locales de cada ciudad del país ya tienen listos sus planes de seguridad de cara al desarrollo de esta jornada en Colombia; en entrevista exclusiva con Noticias Caracol , el jefe del grupo de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia de la Policía, Juan Gómez, explicó qué se debe tener en cuenta para el cuidado de los menores el 31 de octubre.

“Evitemos aglomeraciones para que no se presenten niños extraviados; en ese tipo de cosas se puede presentar congestión vehículo y puede generar accidente de tránsito; a su vez, no permitir el uso de pólvora a menores de edad y que porten un disfraz adecuado que no evite problemas en la salud (…) Los padres deben controlar la ingesta inadecuada de dulces que deriven en un malestar en horas posteriores”, informó el capitán.

Por eso, las autoridades invitan a hacer la jornada en familia para que los niños disfruten de una forma “más segura” el tránsito de la noche de disfraces. El mensaje es que “estén tranquilos”, pues habrá vigilancia en plazas públicas, centros comerciales y diferentes lugares que concentren gran movimiento de personas y, así, evitar todo este tipo de amenazas.

“Nosotros hacemos un llamado de atención y queremos que los padres de atención estén pendientes de las redes sociales de sus hijos (…) Esas invitaciones a fiestas donde puedan generarse algún tipo de riesgo; claro, ellos deben salir porque es su noche, pero bajo el cuidado como corresponde. Los grupos de infancia a nivel nacional están realizando campañas de protección para que los jóvenes puedas disfrutar de la noche de Halloween”, mencionó.

El general Gómez, le pidió que ante cualquier caso o inquietud en la jornada estar al tanto de las líneas de atención: 1,2,3 y los canales de atención del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar para realizar cualquier tipo de denuncia.

