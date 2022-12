¿Cuáles son los mayores temores del hombre en su vida en pareja?

José Manuel Gonzáles, sexólogo y especialista de vida en pareja, explicó cuáles son los mayores temores del hombre en sus relaciones amorosas.

“El hombre tiene mucho miedo a perder la capacidad de proveedor, el hombre cuando da dinero se siente más seguro de sí mismo” aseguró Gonzáles, anunciando que al hombre le cuesta aceptar que su pareja gane más dinero y supla sus necesidades sin depender de él.

Por otro lado, manifestó que los hombres tienen mucho miedo a que la mujer les sea infiel, y más cuando no se sienten atractivos fisicamente, ya que el porcentaje de mujeres infieles se ha disparado en los últimos años.

En cuanto al sexo “el hombre le teme mucho a no complacer a su pareja, por no tener el tamaño adecuado del pene o no durar mucho tiempo en las relaciones sexuales” añadió.