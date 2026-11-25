Los juegos artificiales y la pólvora pueden convertirse en una fuente de miedo y estrés para perros y gatos, especialmente durante las celebraciones de fin de año. Los sonidos fuertes, repentinos e inesperados pueden desencadenar diferentes reacciones en los animales de compañía, desde temblores y salivación excesiva hasta intentos desesperados de escapar o comportamientos agresivos. Por eso, reconocer las señales de alerta y saber cómo actuar es fundamental para proteger su bienestar y evitar accidentes.

De acuerdo con David Bravo, docente de la Especialización en Bienestar Animal y Etología de UNIAGRARIA, la respuesta de miedo puede manifestarse mediante cambios físicos y comportamentales. Entre los síntomas más frecuentes están los temblores, las vocalizaciones, la salivación profusa y una postura corporal encogida. También es posible identificar ojos muy abiertos, pupilas dilatadas, orejas hacia atrás y la cola entre los miembros posteriores. En algunos casos, las mascotas pueden quedarse completamente inmóviles o buscar refugio ante el ruido.



Consecuencias por juegos pirotécnicos

Sin embargo, las consecuencias del miedo a la pólvora pueden ir más allá del estrés. Algunos animales reaccionan con agresividad defensiva cuando perciben una amenaza, mientras que otros intentan huir del lugar donde escuchan las detonaciones. Estas conductas representan un riesgo de accidentes de tránsito, caídas desde balcones o ventanas, desorientación e incluso pérdida de la mascota.

Publicidad

Frente a estas situaciones, una de las principales recomendaciones es preparar un espacio seguro dentro de la vivienda, preferiblemente alejado de las fuentes de ruido, donde el animal pueda esconderse y sentirse protegido. También se aconseja reducir la exposición a los sonidos mediante música que funcione como barrera sonora y permanecer cerca de la mascota para transmitirle tranquilidad. Si muestra disposición, sus cuidadores pueden redirigir su atención hacia actividades agradables, como juegos o ejercicios de adiestramiento.

Otra alternativa para prevenir estas reacciones es trabajar con procesos de habituación y contracondicionamiento. Estas estrategias consisten en presentar sonidos a una intensidad controlada, sin provocar miedo, y asociarlos progresivamente con experiencias positivas, como premios, juegos o caricias. Vale enfatizar que estos ejercicios deben realizarse de manera gradual.



Finalmente, Bravo señala que identificar oportunamente los síntomas permite evitar que las respuestas de miedo empeoren o se mantengan en el tiempo.