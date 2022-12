Cuando era niña me dolía no encontrar ropa: La gorda Fabiola

ejerciendo como humorista y cómo ha llevado el tema de su sobrepeso desde que era una niña.

La gorda, como es conocida por los colombianos, aseguró que llegó a Bogotá con el sueño y meta de ser una periodista dado que siempre le ha gustado escribir.

“Mi mamá quería que nos hiciéramos profesionales en la capital, por eso llegamos a Bogotá. Ella quería que estudiara medicina, pero siempre me gustó el periodismo. Yo le decía me encanta escribir, me gustan las crónicas”, aseguró esta mujer oriunda de Santa Marta.

En cuanto a su vida personal, Fabiola dijo que desde muy chica fue coqueta debido a su carisma y caderas; a pesar de su sobrepeso, pues nació pesando 11 libras y con 2 dientes.

“Siempre fui gorda. A veces sentía el rechazo de mis compañeros, pero yo me veía al espejo y me veía bella. Me preguntaba por qué era tan malo ser gorda y me dolía no encontrar ropa y tener que vestirme como una señora siendo una pelada de 13 años”, recordó.