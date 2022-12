¿Cuándo es delito tener dinero en el exterior? Experto responde

“Es una de las alternativas que tienen los ciudadanos. Constituir una compañía en el extranjero no es de por sí un delito”, explicó.



Agregó que el delito no es reportarlo en su jurisdicción tributaria para no pagar impuestos.



“Uno de esos casos se da en aquellos casos de quienes han amasado una fortuna importante y no quieren que sus esposas se enteren ante una eventual separación”, explicó.