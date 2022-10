Cuidado con lo que usa para desinfectar: a hombre se le derritieron sus zapatos

En una historia de no creer, a un hombre en Bogotá se le derritieron los zapatos por meterlos a una tina con un líquido que, aparentemente, serviría como desinfectante para prevenir el contagio de coronavirus.

Edgar Castellanos, quien vio cómo sus zapatos se derretían a causa del químico, contó a Noticias Caracol que todo comenzó cuando visitó un edificio para una cita odontológica en Bogotá y allí le pidieron impregnar la suela de sus zapatos con un líquido, como medida de limpieza.

Al salir de su cita de urgencia odontológica, el hombre sintió algo raro en sus pies al caminar y cuando revisó sus zapatos notó que la suela de estos se había desprendido casi por completo.

“Los celadores me pidieron que tenía que ponerme de pie con mis zapatos sobre una tina que tenía un líquido. Me dijeron que era por bioseguridad, así que lo hice. Cuando salí del procedimiento noté que caminaba mal, me sentía desequilibrado y me iba a caer. Me dio por mirar los zapatos y estos se estaban derritiendo”, contó la víctima a Noticias Caracol.

Nilson Olmos, administrador del edificio, se mostró extrañado y señaló que la sustancia era hipoclorito. Dijo que ningún otro visitante ha reportado una situación similar.

“Nosotros somos nuevos en el tema. Tratamos de seguir las indicaciones y vamos aprendiendo en el camino porque es un proceso”, manifestó.

Las autoridades recomiendan usar productos conocidos como alcohol, gel antibacterial y, por supuesto, agua y jabón y no exponerse a usar químicos desconocidos que pueden poner en riesgo la salud.

