Cuidado con los infieles en el Mundial: 8 de cada 10 asistentes podrían tener una ‘aventura’

La Copa Mundial de 2026 promete ser una fiesta global que reunirá a millones de aficionados en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, más allá de los goles, las celebraciones y la pasión por el fútbol, un reciente estudio revela un fenómeno que también podría ganar protagonismo durante el torneo: las aventuras extramaritales.

Una encuesta realizada por la plataforma Gleeden entre más de 25.000 usuarios en América Latina muestra que una gran parte de quienes planean asistir al evento no descarta vivir una experiencia romántica o sexual fuera de su relación de pareja durante el campeonato.

Los resultados reflejan cómo los viajes, el anonimato y el ambiente festivo pueden influir en el comportamiento de algunas personas cuando se encuentran lejos de casa y de su rutina habitual.

El Mundial puede ser una excusa perfecta para una aventura amorosa

Según el estudio, el 66 % de los participantes considera que la Copa del Mundo puede convertirse en una situación que favorece una aventura sentimental fuera de la pareja.

Las cifras son aún más llamativas entre quienes tienen previsto viajar al torneo. El 29 % aseguró que buscará activamente encuentros casuales durante el Mundial, mientras que otro 52 % afirmó que no los descarta si se presenta la oportunidad. En conjunto, esto significa que ocho de cada diez asistentes estarían abiertos a una experiencia de este tipo.

"Los grandes eventos internacionales generan una sensación de libertad temporal. Las personas están lejos de casa, fuera de sus rutinas habituales y expuestas a nuevas experiencias, lo que puede influir en su comportamiento afectivo y sexual", explicó Silvia Rubíes, directora de Comunicaciones de Gleeden Latam.

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Estadios del Mundial 2026 Foto: AFP

Aplicaciones de citas podrían convertirse en grandes ganadoras del Mundial

La investigación también señala que las plataformas digitales jugarán un papel importante durante la competencia.

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El 57 % de los encuestados considera que las aplicaciones de citas facilitan los encuentros casuales durante eventos masivos, mientras que otro 27 % cree que ayudan en determinadas circunstancias. Además, cerca de cuatro de cada diez personas afirmaron que estarían dispuestas a pagar servicios premium para aumentar sus posibilidades de concretar una cita durante el torneo.

El estudio concluye que cuando aumentan los viajes internacionales también crece la actividad relacionada con la búsqueda de conexiones románticas y encuentros ocasionales.

¿Y si Colombia llega a la final?

Entre los colombianos consultados, el entusiasmo futbolero también parece tener un componente sentimental.

El 75 % considera que una eventual clasificación de la Selección Colombia a la final del Mundial podría incrementar las probabilidades de vivir una aventura amorosa. De ese grupo, una cuarta parte cree que las posibilidades aumentarían de manera significativa, mientras que la mitad considera que el contexto de celebración podría influir en este tipo de decisiones.

Para los investigadores, factores como el anonimato, el ambiente festivo, las celebraciones multitudinarias y la ausencia de controles cotidianos crean un escenario distinto al de la vida diaria.

Mientras millones de aficionados estarán pendientes de lo que ocurra dentro de las canchas, el estudio sugiere que para algunos viajeros el Mundial 2026 también podría convertirse en una oportunidad para vivir experiencias personales alejadas del fútbol. Así, la máxima cita deportiva del planeta promete mover emociones no solo en los estadios, sino también en la vida privada de muchos asistentes.