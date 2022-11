América de Cali jugaría como local en Bogotá el torneo de ascenso

horas se haría el pronunciamiento oficial.

América realizó la solicitud teniendo en cuenta que el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali estará cerrado desde el 15 de enero hasta el 1 de septiembre del presente año por motivo del Mundial Juvenil de Atletismo 2015.

Amenazas presidente del América

Hay preocupación por la seguridad de los dirigentes del club luego del que su presidente Oreste Sangiovanni denunciara amenazas en su contra.

“Hay amenazas producto de un manejo injusto y no juicioso, lo que ha hecho América durante dos años y medio no es un juego, lo que ha hecho América es un trabajo como pocas empresas en este país”, dijo Sangiovanni, quien no confirmó que vaya renunciar.

En los próximos días está por definirse el nuevo técnico y los refuerzos para el próximo torneo.