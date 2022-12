Ataques de Farc no deben generar pesimismo en acuerdo final: nuevo MinDefensa

Luis Carlos Villegas, embajador de Colombia en Washington, dijo que la escalada de ataques de las Farc no debe generar pesimismo en la negociación final de la paz. (Lea también: Las Farc tienen mentalidad de burros: MinDefensa )



El saliente embajador de Colombia en Washington y elegido ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que la escalada de ataques de las Farc no debe generar pesimismo en la negociación final de la paz.



“Son hechos que no deben, por el momento, producir pesimismo en la negociación final, pero por supuesto, la paciencia tiene un fin y ese fin está medido en la opinión público”, dijo Villegas. (Lea también: Farc quiere mantenernos atados al pasado: Santos )



El elegido ministro de Defensa agregó que la paciencia en el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz también tiene un límite, por lo que advirtió que se complicaría entre más se acerquen las elecciones presidenciales de ese país en 2016.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Se cumple en Cúcuta una gran movilización para exigir la liberación del ex alcalde de Salazar de las Palmas y el ex fiscal de Arauca, secuestrados en esa región.



-Una mujer murió en un accidente de un bus de la empresa Velotax, registrado en carreteras del Tolima.



-La Defensa de la menor agredida con ácido en Bogotá aseguró que solicitará que se castigue severamente a la presunta agresora.