Atentados de 11S fueron contra la humanidad no contra Nueva York: Denny Alfonso

El 11 de septiembre del 2001 el mundo se sacudió tras el atentado perpetrado por terroristas en la ciudad de Nueva York.

Ese día una periodista colombiana Denny Alfonso cubrió el trágico evento y habló sobre su experiencia para Blu Radio.

Alfonso esa mañana salió del medio donde trabajaba a cubrir lo que creía ella había sido un accidente aéreo contra uno de los símbolos máximos del poder económico de Estados Unidos.

“Cuando salgo a la calle, la gente corría por que la segunda torre se venía abajo. La marea se escombros nos cubrió y en ese momento supe que era un ataque terrorista”, narró Alfonso a Blu Radio.

“Los celulares no servían, entonces me tocó transmitir desde un teléfono fijo que encontré en un banco donde me estaba resguardando. Fueron 8 horas seguidas de cubrimiento. No conté la historia como periodista, lo conté como un ser humano”, añadió la periodista colombiana

Ese día Nueva York quedó con una cicatriz enorme en medio de Wall Street. Cicatriz que ya se curó pero que cada 11 de septiembre se recuerda. Cicatriz que hizo de los habitantes de la capital del mundo más solidarios pero más reservados.

“Uno como periodista no se imagina que le toca pasar a cubrir una tragedia como esta. Lo triste es que aún existe la interrogante de que esto puede pasar de nuevo a raíz de los nacimientos de nuevos grupos terroristas como ISIS, por ejemplo”, concluyó.