Beyoncé, Sam Smith y Pharrell Williams, favoritos para los Grammy

Beyoncé Knowles, Sam Smith y Pharrell Williams, con seis nominaciones cada uno, parten como favoritos en la 57 edición de los premios Grammy, los más prestigiosos de la industria musical.

Beyoncé, con 53 candidaturas en toda su carrera -cifra récord para una mujer-, luchará con su disco homónimo por hacerse con el trofeo al mejor álbum del año, para el que se verá las caras con Beck ("Morning Phase"), Ed Sheeran ("X"), Sam Smith ("In The Lonely Hour") y Pharrell Williams ("Girl").

Las otras candidaturas logradas por la artista llegaron en los campos de mejor actuación de R&B, mejor canción de R&B (ambos por "Drunk In Love"), mejor álbum contemporáneo urbano, mejor sonido surround en un álbum (ambos por "Beyoncé") y mejor película musical ("Beyoncé & Jay Z: On The Run Tour")

Pharrell Williams y el británico Sam Smith son los otros grandes favoritos, también con seis nominaciones.

Smith, de 22 años, se postula en categorías como mejor nuevo artista, donde se medirá a Iggy Azalea, Bastille, Brandy Clark y Haim, y mejor grabación del año, para la que estará en liza con su canción "Stay With Me" junto con Taylor Swift ("Shake it Off"), Meghan Trainor ("All About That Bass") Iggy Azalea y Charli XCX ("Fancy") y Sia ("Chandelier").

Smith y su "Stay With Me" también pusieron su firma en la categoría de mejor canción del año, donde se medirán a Swift ("Shake it Off"), Trainor ("All About That Bass"), Sia ("Chandelier") y Andrew Hozier ("Take Me to the Church").

Williams se metió a última hora entre los favoritos gracias a su labor como productor en tres trabajos nominados como mejor álbum del año: el de Beyoncé, el de Sheeran y el suyo propio.

La Academia de la Grabación fue anunciando los candidatos de forma escalonada durante el día y desveló la categoría reina durante la gala concierto "A Very Grammy Christmas", que contó con actuaciones de Maroon 5, Mary J. Blige, Big Sean, Ariana Grande y el propio Williams.

Otros artistas que parten con grandes opciones para la 57 edición de los Grammy son Iggy Azalea, Beck, Drake, Jay Z, Eric Church, Gordon Goodwin, Miranda Lambert, Sia, Usher y Jack White, con cuatro nominaciones cada uno.

U2, con su trabajo "Songs of Innocence", logró una mención como mejor álbum de rock y competirá contra Ryan Adams ("Ryan Adams"), Beck ("Morning Phase"), The Black Keys ("Turn Blue") y Tom Petty & The Heartbreakers ("Hypnotic Eye").

Los irlandeses son el grupo con mayor número de candidaturas en la historia de los Grammy, con un total de 46.

Por su parte, Miley Cyrus logró su primera nominación a estos galardones gracias al disco "Bangerz", que disputa la estatuilla al mejor álbum pop vocal, mientras que el audiolibro "We Will Survive: True Stories Of Encouragement, Inspiration, And The Power Of Song", de Gloria Gaynor, deparó a la artista su primera nominación en más de 35 años.

Asimismo, Juanes ("Loco de amor"), Camila ("Elypse") y Rubén Blades ("Tangos") fueron nominados en la categoría de mejor álbum pop latino. En ese campo compiten con Lila Downs, Niña Pastori y Soledad ("Raíz") y Marco Antonio Solís ("Gracias por estar aquí").

El gramófono dorado para el mejor disco latino de música rock, urbana o alternativa se lo disputarán Calle 13 ("Multiviral"), Chocquibtown ("Detrás de la Máquina"), Jorge Drexler ("Bailar en la Cueva"), Molotov ("Agua Maldita") y Ana Tijoux ("Vengo").

Además, el mejor álbum de música mexicana regional saldrá entre Pepe Aguilar ("Lástima que seas Ajena"), Vicente Fernández ("Mano a Mano - Tangos a la Manera de Vicente Fernández"), Ixya Herrera ("Voz y Guitarra"), Mariachi Divas de Cindy Shea ("15 Aniversario") y Alegría del Mariachi ("Mariachi Los Arrieros Del Valle").

En el terreno de mejor álbum de jazz latino aparecen Conrad Herwig y Joe Lovano ("The Latin Side Of Joe Henderson"), The Pedrito Martinez Group con su trabajo homónimo, Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra ("The Offense Of The Drum"), Emilio Solla Y La Inestable De Brooklyn ("Second Half") y Yosvany Terry ("New Throned King").

Por último, los nominados al mejor álbum tropical latino son El Gran Combo De Puerto Rico ("50 Aniversario"), Aymee Nuviola ("First Class to Havana"), Palo! ("Live"), Totó La Momposina ("El Asunto") y Carlos Vives ("Más + Corazón Profundo").

La ceremonia de los Grammy tendrá lugar el 8 de febrero en el Staples Center, de Los Ángeles (California, EE.UU.).

EFE