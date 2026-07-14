Colsubsidio renueva plazoleta de su sede principal e instala emblemática obra de Carlos Rojas

Colsubsidio presentó la renovación de la plazoleta de su sede principal, ubicada sobre la Avenida El Dorado, en Bogotá, como parte de una intervención que busca mejorar el espacio público e integrar el arte al entorno urbano. La principal novedad del proyecto es la restauración y reinstalación de El Dragón Americano, una de las obras más representativas del maestro Carlos Rojas y referente del arte moderno colombiano.

La intervención hace parte de la estrategia de la organización para contribuir al desarrollo urbano de la capital mediante la recuperación de espacios de uso cotidiano. Con la renovación de la plazoleta, el lugar se convierte nuevamente en un punto de encuentro para quienes transitan por uno de los corredores con mayor circulación de la ciudad.

Una obra emblemática del arte moderno colombiano

Realizada en 1967, El Dragón Americano pertenece a la serie Ingeniería de la Visión, creada por Carlos Rojas. La escultura está compuesta por estructuras geométricas metálicas que modifican su apariencia según el ángulo desde el que se observe, generando distintas perspectivas para quienes la recorren.

La restauración permitió recuperar la pieza y ubicarla nuevamente en la fachada y plazoleta de la sede principal de Colsubsidio, donde permanecerá de manera permanente. De esta forma, la obra vuelve a hacer parte del paisaje urbano de Bogotá y podrá ser apreciada gratuitamente por los ciudadanos.



Según explicó la organización, el propósito es facilitar el acceso al arte fuera de los espacios tradicionales como museos o galerías, incorporando el patrimonio artístico a la vida cotidiana de quienes recorren la ciudad.

Vista desde el aire de la remodelada plazoleta de la sede principal de Colsubsidio en la Avenida El Dorado. En la fachada del edificio se destaca la obra restaurada El Dragón Americano, del artista moderno Carlos Rojas. Foto: Prensa Colsubsidio

Un proyecto que integra urbanismo, arquitectura y cultura

Con esta intervención, Colsubsidio señaló que busca aportar a la construcción de entornos urbanos más amables y fortalecer el patrimonio cultural de Bogotá mediante la integración de arquitectura, espacio público y manifestaciones artísticas.

El director general de Colsubsidio, Luis Carlos Arango Vélez, afirmó que la renovación responde a la visión de generar espacios compartidos que promuevan el acceso a la cultura.

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"En Colsubsidio creemos que una ciudad también se construye a través de los lugares que compartimos. Por eso renovamos este espacio público con la imponente obra El Dragón Americano, convencidos de que el arte amplía el acceso a la cultura, fortalece el sentido de pertenencia y transforma la manera en que las personas viven, recorren y disfrutan su entorno", expresó.

El legado de Carlos Rojas

Carlos Rojas (1933-1997), nacido en Facatativá, es considerado una de las figuras más importantes del arte moderno colombiano. Estudió Arquitectura en la Pontificia Universidad Javeriana y Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente amplió su formación en Italia gracias a una beca para estudiar en la Escuela de Bellas Artes y Diseño Aplicado del Instituto de Artes de Roma.

Durante su trayectoria recibió varios reconocimientos en el Salón Nacional de Artistas y representó a Colombia en escenarios internacionales como las bienales de Venecia y São Paulo.

Su producción artística forma parte de importantes colecciones nacionales e internacionales, entre ellas las del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), el Museum of Fine Arts de Houston, el Banco de la República y el Museo Nacional de Colombia, además de diversas instituciones de América Latina, Europa y Estados Unidos.

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Con el regreso de El Dragón Americano a la sede principal de Colsubsidio, la organización también busca resaltar el legado de uno de los artistas más influyentes del país y acercar su obra a las nuevas generaciones mediante un espacio abierto al público.