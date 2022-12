Comunicado de conservatismo sobre salida de Pastrana es oportunista: MinInterior

retirado el esquema de seguridad, luego rechaza tajantemente las declaraciones del presidente del partido Conservador, David Barguil, que en su opinión son oportunistas. (Lea también: Lluvia de críticas al Partido Conservador por información errónea de Pastrana )

"Un comunicado un poco extemporáneo, improvisado y con un tufillo oportunista del directorio conservador es francamente inaceptable. La seguridad de los ex presidentes de Colombia, en un país que tiene tanta amenaza de violencia aún, es un tema de Estado, de la mayor importancia, y la verdad no podemos permitir que con un tema tan sensible se pretenda jugar políticamente", dijo.

