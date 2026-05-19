¿De qué murió Totó La Momposina a sus 85 años? Hijo dio detalles

La reconocida y querida cantautora colombiana falleció Totó La Momposina a sus 85 años, tras toda una vida dedicada a la música y el arte. Ella falleció en su casa en México, según dio a conocer en diálogo con Mañanas Blu, Marco Vinicio Oyaga, hijo de la artista.

"Sí, murió en México porque pues empezó a pues una condición que a falla y empezó a hacer una proceso degenerativo progresivo y pues al final pues ya su cuerpo no respondía desde noviembre, más o menos octubre noviembre, del año pasado empezó un deterioro significativo que la llevó pues a estar pues en una cama y ahí con cuidado paliativo en los últimos cuatro o cinco meses y ya descansó", expresó.

Su trabajo se centró en preservar una tradición de ritmos y sonidos que trascendían en la oralidad de las comunidades ribereñas del caribe colombiano, con una carrera que empezó en 1969. Su liderazgo la llevó a construir una carrera que desde la década de los 70’ la llevó a salir de las fronteras nacionales.

¿De qué murió Totó La Momposina?

La artista sufrió un paro cardíaco, de acuerdo con relato de su hija. Ella venía sufriendo de algunos problemas de salud desde hace un tiempo y se encontraba en cuidados médicos.

"No, ella murió le dio un paro, pues proceso de digamos, natural de su condición. murió tranquila, pero digamos que se conserva lo mejor, que su su legado, su voz, todo todo todo su su trabajo con la músicas colombianas de del Caribe y del Pacífico, en general de Colombia entera porque porque ya cuando estaba en escenario no era ella no era ella la artista, sino Colombia presente en escenarios", detalló.

De acuerdo con la información publicada por su hijo, el cuerpo será trasladado a Colombia el próximo 27 de mayo, donde serán realizados los homenajes a su memoria.