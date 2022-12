Dos guerrilleros de Farc fueron abatidos por FF.MM. en bombardeos en el Meta

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, confirmó que tras el primer operativo de las Fuerzas Militares contra campamentos de las Farc, luego de la orden del presidente Juan Manuel Santos de reactivar los bombardeos , fue destruida la fábrica de explosivos del Frente Séptimo de esa guerrilla.

Producto de ese operativo, fueron abatidos dos guerrilleros y se incautó gran cantidad de explosivos.

Los guerrilleros pertenecían al bloque oriental de las Farc a los cuales se les incautaron además ocho fusiles.

En el mismo anuncio, el ministro reiteró que es inaceptable que se diga que las Fuerzas Armadas no reaccionaron en el caso del ataque a los soldados en Cauca, y pidió que no se haga política con la muerte de los once uniformados.