El cantante puertorriqueño Draco Rosa recibe la nacionalidad colombiana

El cantante puertorriqueño Draco Rosa, reconocido por su trayectoria en la música latina, recibió este viernes la nacionalidad colombiana, anunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X.

"Mucha gente del mundo hoy se siente orgullosa si tiene la ciudadanía colombiana, porque es una ciudadanía de la libertad y la vida", aseguró el mandatario.

El gobierno entregó hoy la nacionalidad al cantante y compositor, aunque la decisión se comunicó en febrero del año pasado, cuando Draco Rosa solicitó la ciudadanía colombiana y el ejecutivo decidió concedérsela.

Draco Rosa // Foto. AFP

Robi Draco Rosa, nombre artístico de Robert Edward Rosa Suárez (Long Island, 1969), nacido en EE.UU. y de ascendencia puertorriqueña, es ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y cuenta con una exitosa carrera artística de más de cuarenta años.



En su trayectoria musical destacan temas de su autoría como 'María', 'La copa de la vida', 'Vagabundo', 'Penélope', 'Blanca mujer', 'Madre tierra', 'Brujería', 'La flor del frío', 'Más y más', entre otros.

El Gobierno Petro le ha concedido la nacionalidad a otros personajes, entre ellos al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, símbolo de un grupo de opositores a quienes el presidente de ese país, Daniel Ortega, despojó de su ciudadanía.