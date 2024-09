"El cine es retrato de un país": Fernando Trueba elogia talento colombiano en Isla Perdida

En diálogo con Mañanas Blu, el reconocido director de cine Fernando Trueba, quien ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica, habló sobre su última película, Isla Perdida, y compartió su visión sobre el cine colombiano.

Trueba destacó la importancia del cine como retrato de una sociedad, afirmando que un país sin cine pierde su identidad. En cuanto al cine colombiano, aseguró que no está para nada rezagado, ya que cuenta con talentosos profesionales en todas las áreas de la industria.

“Un país sin cultura no es un país. Aquí en Colombia hay mucha cultura. El cine es el retrato de un país, un país sin cine es como que no ocurrió. No solo a nivel de las historias, es a nivel de las cosas, las caras, el cómo la gente se mueve, el cómo era la vida en los años, el cine es lo que da testimonio de todo eso, más que la prensa”, destacó Trueba.

El director también habló sobre la experiencia de trabajar en Isla Perdida, una película que combina distintos elementos. Destacó la colaboración con actores colombianos, como Juan Pablo Urrego, y el encanto de rodar en Colombia y Grecia.

“Juan Pablo Urrego le había descubierto trabajando con él en ‘El olvido que seremos’ Juan Pablo Urrego. (…) Fue tal placer trabajar con él. Me parece un actor tan fino, tan bueno, tan perfecto, de una calidad tan tal y luego la relación que tengo con él a nivel personal es inmejorable. Si yo pudiera me lo llevaría a todas las películas que hiciera. O sea, para mí hacer una película sin Juan Pablo Urrego es un sacrificio, pero no es que lo diga yo en el equipo, todo el mundo lo quiere”, agregó Trueba.

Isla Perdida promete ser otro éxito de Trueba y, además de Juan Pablo Urrego, allí también participan Matt Dillon y Aida Folch.