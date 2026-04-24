El escritor Juan Esteban Constaín presenta 'El Hijo del Hombre' en la Feria del Libro de Bogotá

En el marco de la Feria del Libro, el escritor colombiano Juan Esteban Constaín anunció la presentación de su más reciente obra 'El Hijo del Hombre', en Mañanas Blu, un ensayo histórico y literario que explora los orígenes del cristianismo y su transformación en un fenómeno universal. El autor confirmó que el lanzamiento se llevará a cabo el domingo 26 de abril a las 2:30 p. m., destacando además que el libro ya alcanza su tercera edición.

Constaín explicó que su obra busca responder a una pregunta central: “por qué una secta minoritaria que seguía al Mesías […] se vuelve un fenómeno universal”. En ese sentido, el escritor detalla cómo este movimiento, surgido en el contexto del judaísmo del Segundo Templo, logró consolidarse hasta “terminar doblegando al Imperio Romano”, convirtiéndose posteriormente en la religión oficial.

El autor también aborda el diálogo cultural entre distintas tradiciones: “es un intento por desentrañar ese diálogo entre el monoteísmo judío […] y el torrente del paganismo politeísta griego y romano”. Según Constaín, este cruce de influencias explica cómo “el dios de los judíos se vuelve un dios griego”, en un proceso clave para entender la expansión del cristianismo.



Un origen personal detrás del ensayo

El libro, que inicialmente sería un texto breve, surgió de una experiencia personal del autor con sus hijas. “Yo quería de alguna manera prolongar un diálogo con mis hijas”, relató. Durante un viaje a Roma, una de ellas cuestionó la presencia de Orfeo, figura de la mitología griega, en una catacumba cristiana. Este episodio llevó a Constaín a reflexionar sobre la apropiación simbólica en los primeros siglos del cristianismo: “los cristianos […] se apropiaron de la imagen de Orfeo y dijeron que él era Cristo”.

A partir de ese momento, el proyecto creció hasta convertirse en una obra de más de 500 páginas. “Se me ocurrió que iba a hacer un ensayo de 10 páginas […] y son pues 560 páginas”, afirmó.



Historia, mito y relato

Uno de los ejes del libro es la relación entre historia y mito. Constaín sostiene que ambos niveles no son excluyentes: “son dos niveles distintos de la experiencia humana”. En ese sentido, defiende el valor del mito como forma de interpretación: “el mito es a veces la transposición de la realidad en un relato persuasivo”.



Asimismo, el autor subraya cómo los avances científicos permiten reinterpretar el pasado: “cada vez que avanzamos tenemos más posibilidades de conocer mejor eso que ocurrió antes”. En este contexto, mencionó hallazgos arqueológicos que dialogan con relatos tradicionales.

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