El Ibagué Festival 2026 no se realizará: esto dice su organizador, la Fundación Salvi

El Ibagué Festival, uno de los eventos culturales que se ha consolidado en los últimos años en la capital tolimense y capital musical de Colombia no se realizará en 2026. La Fundación Salvi confirmó la cancelación de la séptima edición del evento y aseguró que la principal razón es la imposibilidad de reunir los recursos económicos y los apoyos institucionales necesarios para garantizar la calidad alcanzada en años anteriores.

A través de un comunicado público, la directora ejecutiva de la Fundación Salvi, Greis Cifuentes, explicó que la decisión responde a un criterio de “responsabilidad institucional”, ante la falta de condiciones para desarrollar un festival con el alcance artístico y formativo que ha caracterizado al proyecto desde su creación.

“La razón fundamental es la imposibilidad de reunir los recursos económicos y los apoyos institucionales necesarios para garantizar la calidad, el alcance y el impacto que el Festival ha construido a lo largo de sus seis ediciones”, señaló la Fundación.

El Ibagué Festival, concebido como una apuesta de excelencia artística y de formación para jóvenes músicos, se había afianzado en la región como una vitrina cultural para el Tolima y un espacio de proyección nacional e internacional para Ibagué como Ciudad Musical. Sin embargo, la organización indicó que los apoyos previstos para 2026 no fueron suficientes para asumir un evento de gran formato sin afectar los estándares logrados.



Según la Fundación Salvi, aunque hubo respaldo de la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué en distintas ediciones, para este año no se logró consolidar el nivel de financiación requerido. Por ello, optaron por no realizar una versión reducida del festival y, en cambio, hacer una pausa para replantear el proyecto y trabajar en un eventual regreso fortalecido en 2027.

Panorámica de Ibagué Foto: Alcaldía de Ibagué

Frente a esta decisión, el secretario de Cultura de Ibagué, Mauricio Hernández, aseguró que la Administración Municipal no fue informada previamente de manera directa, pues conocieron la determinación a través de un oficio enviado a las mandatarias y a las secretarías, así como mediante el comunicado divulgado públicamente.

El funcionario explicó que para 2026 la Alcaldía de Ibagué ya había proyectado un aporte de 500 millones de pesos, cifra superior a los 450 millones entregados el año pasado. Además, indicó que la Gobernación del Tolima habría dispuesto cerca de 300 millones de pesos, lo que sumaría un presupuesto total cercano a los 800 millones para el desarrollo del festival.

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“Muchos de los festivales se hacen desde la figura de convenios con organizaciones que aportan gestión y recursos adicionales”, explicó Hernández, quien aseguró que el Distrito mantendrá la destinación de esos recursos para realizar un festival alternativo, tras la salida de la Fundación Salvi.

En ediciones anteriores el Ibagué Festival venía posicionándose como uno de los encuentros musicales más importantes del país al ofrecer no solo una agenda musical, sino académica también. En 2025 el artista invitado fue el español Pablo Alborán, mientras que en 2024 el festival rindió homenaje a la tradición musical de la capital tolimense con artistas como Santiago Cruz y el maestro César Augusto Zambrano.

La Fundación Salvi reiteró que mantiene su compromiso con la ciudad, el departamento y los artistas, y manifestó su intención de trabajar para que el festival pueda regresar en 2027 con mejores condiciones financieras e institucionales.