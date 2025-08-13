Ibagué Festival 2025: Pablo Alborán y una agenda recargada de música y formación

Del 4 al 7 de septiembre, la capital musical de Colombia vivirá la sexta edición del Ibagué Festival, que este año llega con un enfoque renovado. Pablo Alborán será el gran invitado internacional, junto a talentos emergentes y destacados artistas de la escena pop y académica.

El nuevo director artístico, Julio Reyes Copello —ganador de 14 premios Grammy y Latin Grammy—, liderará una programación que combina grandes conciertos con actividades de formación. Su objetivo es impulsar procesos creativos y profesionalizar a las nuevas generaciones de músicos.

El evento abrirá con la pianista Jiana Peng y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima, y cerrará con Pablo Alborán en un formato sinfónico. También se interpretará el Concierto para Congas y Orquesta de Samuel Torres, y se presentarán artistas como Annasofia, Jules, Mari Segura, Riza, Maura Nava y Paola Guanche.

Entre las novedades destacan el Art House Experience, un laboratorio intensivo de cuatro días con mentores internacionales, que otorgará una beca en el Abbey Road Institute Miami. También AmplificARTE, un proyecto que usa la música como herramienta para fortalecer la salud mental en jóvenes.

Otro espacio innovador serán las Power Talks, conversaciones interactivas con referentes de la industria como Jorge Mejía y Andrés Recio. Estos encuentros ofrecerán herramientas prácticas sobre producción, composición y negocios musicales.

El festival mantendrá sus actividades tradicionales como Así Producimos, talleres técnicos para proveedores locales, la Exposición de Lutería y los encuentros gastronómicos A Cuatro Manos, liderados por el chef Juan Felipe Camacho.

El Ibagué Festival 2025 es organizado por la Fundación Salvi con el apoyo de instituciones públicas y privadas. La programación completa está disponible en www.ibaguefestival.com.