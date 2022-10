Escuelas deben ser territorios de paz: Parody sobre minas en colegio de Cauca

de educación Gina Parody, envió un mensaje a las Farc donde les exige no sembrar minas antipersona y no reclutar menores de edad para la guerra, a propósito del caso de Inzá, Cauca, donde plantaron minas antipersonas en un jardín infantil.



“Lo que ocurrió en Inzá no puede seguir pasando, estamos negociando en medio del conflicto pero hasta en la guerra hay leyes. Parte de las leyes es que no meten niños en la guerra, es un mensaje directo a las Farc”, señaló la ministra.



Parody, además aseguró que la educación es la herramienta más poderosa que tiene Colombia para encontrar la paz y por eso las escuelas deben ser territorios donde reine la tranquilidad.