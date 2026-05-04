Estos son algunos protagonistas del Met Gala 2026: Bad Bunny, entre los destacados

Las estrellas más rutilantes de Hollywood, la música, el deporte y el estilismo desfilaron por la alfombra roja el lunes para la Met Gala, el extravagante baile benéfico de Manhattan que este año pone el foco en la intersección entre la moda y el arte.

A las celebridades invitadas al evento social anual más importante en Nueva York se les pidió que vistieran bajo la consigna "La moda es arte", que enlaza con la exposición "El arte del vestuario" del Instituto del Traje, perteneciente al Museo Metropolitano de Arte (Met).

La leyenda del tenis Venus Williams y la actriz ganadora del Óscar Nicole Kidman, que copresiden el evento, estuvieron entre las primeras en llegar.

Kidman deslumbró con un vestido rojo brillante de Chanel, de manga larga y con amplios puños de plumas, mientras que Williams resplandecía con un vestido negro de cristal de Swarovski con una elaborada placa en el cuello.



Foto: AFP

Williams, de 45 años, contó a Vogue que su atuendo estaba inspirado en un retrato suyo en la National Portrait Gallery.

Beyoncé, otra de las copresidentas del evento, llegó a su primera gala en una década y se llevó todo el protagonismo con un vestido del diseñador francés Olivier Rousteing.

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"Queen B" acudió acompañada de su marido, el rapero Jay-Z, y de su hija mayor, Blue Ivy, de 14 años.

El desfile de megaestrellas no se detuvo. Madonna, Cher y Stevie Nicks se unieron a la nueva generación de estrellas de la música: Sabrina Carpenter, Doja Cat y Tyla.

Rihanna y A$AP Rocky llegaron con varias horas de retraso, como de costumbre, haciendo una gran entrada.

Sabrina Carpenter, Rihanna y A$AP Rocky en Met Gala // Foto: AFP

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La gala es una recaudación de fondos para el Instituto del Traje del Met y este año ha conseguido una cifra récord de 42 millones de dólares, explicó a la prensa el lunes el director general del museo, Max Hollein. En 2025 recaudó 31 millones.

Pero también es un espectáculo en las redes sociales en el que las estrellas compiten por sobresalir con espectaculares atuendos.

El evento del año pasado exhibió el estilo subversivo del dandismo negro y fue una inusual Met Gala centrada en los hombres y la moda masculina.

La exposición de este año yuxtapone elegantes propuestas de moda con pintura y escultura: por ejemplo, un diseño de Saint Laurent junto a "Lirios" de Van Gogh, o un vestido de John Galliano para Maison Margiela combinado con una estatua antigua.

"Cuando pienso en la muestra, si hubiera una palabra para describirla, supongo que sería equidad o equivalencia, equivalencia entre las obras de arte", declaró a la AFP el comisario del Instituto del Traje, Andrew Bolton.



El regreso de Beyoncé

Beyoncé volvió este lunes a la Met Gala de Nueva York después de una década provocando gran expectación entre los asistentes y una multitud de fans apostada en la calle gritando sin parar.

‘Queen Bey’ esperó al final de la noche y lució un vestido transparente con un esqueleto plateado superpuesto, una larga capa de plumas de varios metros y una corona plateada.

Fue acompañada de su hija mayor, Blue Ivy, que llevaba un voluminoso vestido blanco y unas gafas de sol, y su marido, Jay-Z, con un traje clásico.

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La familia protagonizó un divertido momento cuando tanto Jay-Z como una asistente intentaron llamar la atención de la niña para que se quitara las gafas, pero esta hizo oídos sordos.

Beyoncé en Met Gala // Foto: AFP

Bad Bunny apareció vestido de anciano

El cantante de reguetón puertorriqueño Bad Bunny apareció este lunes en la alfombra roja de la Met Gala disfrazado de anciano. Reconocido solo por sus gestos y su mirada, el "conejo malo" lució pelo canoso, arrugas y un bastón, moviéndose con presuntas dificultades por las escaleras.

Su conjunto para una velada temática con el título 'La moda es arte' fue un simple pero efectivo traje negro. Como muchos otros invitados, Bad Bunny no se detuvo a hacer declaraciones y simplemente sonrió y saludó a la prensa acreditada.

Bad Bunny en Met Gala // Foto: AFP

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Los cantantes de reguetón Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma son algunas de las pocas estrellas latinas que se presentarán este lunes en la Met Gala de Nueva York, según una lista divulgada por la organización del evento a los medios acreditados.

A diferencia de otros años, la lista de latinos célebres es corta y se nota la ausencia de invitadas regulares de diferentes artes, como Shakira y Rosalía, posiblemente debido a compromisos previos, como conciertos, o las actrices Salma Hayek y Eiza González.