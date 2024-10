Este es el bar en Bogotá que está entre los 50 mejores del mundo

La Sala de Laura, ubicado en la calle 65 bis # 4 – 23, en Bogotá, ocupó el puesto 44 en la lista de los 50 mejores bares del mundo, según The World's 50 Best Bars. Este logro no solo posiciona a La Sala de Laura como el mejor bar de la ciudad, sino también como un referente de la gastronomía líquida colombiana.

Durante la edición 16 de The World's 50 Best Bars, celebrada en Madrid, España, La Sala de Laura ascendió 36 puestos en el ranking, por su compromiso con la innovación y la excelencia. La votación estuvo a cargo de más de 680 expertos en la industria, incluyendo bartenders de renombre, consultores, escritores especializados y críticos de cócteles.

>>> Lea también: La comida tradicional colombiana, protagonista en famoso restaurante

La Sala de Laura, dirigido por la sommelier Laura Hernández Espinosa, se destaca por su propuesta que explora los ecosistemas colombianos, la biodiversidad y la cultura del país. Su enfoque en la creación de destilados propios, como la serie "Avistamiento", que rinde homenaje a las aves de Colombia, ha sido especialmente reconocido.

Laura Hernández, de La Sala de Laura Foto: La Sala de Laura

Publicidad

Para Hernández, este reconocimiento es un testimonio del trabajo en equipo y la dedicación a reivindicar las tradiciones y exaltar la biodiversidad colombiana.

“Escalar tantas posiciones en este ranking es solo muestra de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Queremos reivindicar nuestras tradiciones, exaltar nuestra biodiversidad y, sobre todo, mostrar que Colombia es un país que tiene todo para ser un referente de la gastronomía líquida, que tenemos cómo producir buenos destilados y por supuesto construir localmente la cultura de barra, que los colombianos disfruten de un bar que ofrece buenas bebidas y también buena comida como pasa en los grandes bares del mundo”, señaló Laura Hernández.