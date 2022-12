Falcao se mide al Oporto, el club que le dio brillo internacional

El colombiano Radamel Falcao García, delantero del Chelsea, regresará mañana al estadio Do Dragao del Oporto, donde entre 2009 y 2011 afianzó su imagen de goleador implacable.



La afición que le vio debutar en Europa con 23 años podrá observarle de nuevo en acción siempre que José Mourinho le dé minutos en el choque de este martes, correspondiente a la segunda jornada del grupo G de la Liga de Campeones.



El regreso de El Tigre a Do Dragao se suma al del morboso y mediático reencuentro entre Mourinho y el meta del Oporto, Íker Casillas. No obstante, el del anotador colombiano traerá sin dudas buenos recuerdos a los blanquiazules.



En sus dos temporadas en el Oporto maravilló por sus estadísticas: 73 goles en 88 encuentros (0,82 tantos por partido), que justificaron un millonario desembolso del Atlético de Madrid, que se comprometió a pagar en agosto de 2011 hasta 45 millones de euros.



Hoy, sin embargo, se ven lejanos esos años dorados que vivió tanto en el Oporto como en el Atlético de Madrid, clubes con los que conquistó, entre otros títulos, dos Liga Europa de forma consecutiva (2011 y 2012), ediciones en las que se erigió como figura indiscutible y máximo goleador.



Fue, además, cabeza de cartel del arrollador Oporto de André Villas-Boas y el brasileño Hulk, que en la 2010-2011 prácticamente ganó todo lo que disputó (Liga, Copa de Portugal, Supercopa lusa y Liga Europa).



Sin embargo, una grave lesión en la rodilla en enero de 2014, cuando jugaba con el Mónaco, marcó la carrera del goleador, que entonces estaba en la cima de su carrera con 27 años.



Por culpa de este infortunio, se perdió el Mundial de Brasil con Colombia, el mismo que encumbró a su antiguo colega del Oporto James Rodríguez, y acabó en un Manchester United dirigido por la mano de hierro de Louis Van Gaal.



En Manchester, jugó de forma intermitente y anotó apenas 4 goles en 26 encuentros.



Falcao arrastró su melancolía a la selección de Colombia. En la última Copa América de Chile (2015) no sumó un tanto y acabó por perder la titularidad en favor de Jackson Martínez, otro legendario anotador "criado" en el Oporto que hoy juega en el Atlético de Madrid.



En el actual Chelsea de Mourinho, está tapado por el hispano-brasileño Diego Costa, antiguo colega de equipo en el Atlético de Madrid. En seis participaciones en la temporada tiene un acierto.



Pero el ex del River Plate, club en el que se asentó a las órdenes de Diego Pablo Simeone, tiene una especial relación con Europa, sobre todo en sus dos años del Oporto, que desea reeditar mañana.



En el curso 2009-2010, Falcao sumó cuatro tantos en ocho partidos de Champions, mientras que en el siguiente marcó 18 en 16 en su participación en la Liga Europa, récord anotador de la competición. EFE