Fueron sancionados 100 de 177 centros de reconocimiento de conductores indagados

El superintendente de Puertos y Transporte Javier Jaramillo aseguró que se trabaja en la forma de verificar la autenticidad de los certificados expedidos por estos centros en Bogotá y 20 departamentos del país.



“Estos certificados que se subieron no quiere decir que sean fraudulentos, simplemente que no pasaron por el sistema de vigilancia, puede haber algunos que sí pero no necesariamente todos”, dijo.



Las sanciones tomadas en primera instancia consisten en la suspensión de operaciones entre uno y seis meses.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El general Luis Eduardo Martínez dijo que buscará limpiar su nombre y no piensa dejar el cargo, a pesar de la petición que le hizo el propio presidente Juan Manuel Santos.



-Este miércoles se conoció que la Corte Suprema de Justicia aceptó un recurso de casación que interpuso la defensa del líder indígena Feliciano Valencia.



-Camioneros del país rechazaron el incremento del 50% en los precios de los peajes en la ruta a la Costa y la instalación de 14 nuevos puntos de cobro.



-El Ministerio de Educación rechazó que se hubiera elegido al rector de la Universidad del Pacífico a través de una decisión judicial.



-Tras la muerte por tuberculosis de una reclusa en la cárcel El pedregal de Medellín, organizaciones de derechos humanos advirtieron que son cerca de 100 internos que necesitan atención urgente en salud.



-El Papa Francisco recibirá un premio por ser la voz de la conciencia en defensa de los valores de Europa.



-El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero, quien pasará la navidad en Medellín, afirmó que seguirá en el fútbol francés.



-Concejales en Bogotá lamentan que la administración del alcalde Gustavo Petro deje problemas financieros en Transmilenio que podrían acabar con aumentos en las tarifas para los usuarios.



-Una importante cantidad de pólvora que era transportada a Cali fue incautad en La Tebaida, Quindío.