Hay animales más mortíferos que los tiburones: “buzo profesional”

"Hay animales más mortíferos que los tiburones", afirmó Villar quien además dijo que aunque ha sido un año en el que ha habido encuentros no fortuitos entre humanos y tiburones, los animales "definitivamente no son como los solemos poner".

“Comparados con los accidentes de cocodrilo, estos son más escalofriantes debido a que a ellos no les atraen los humanos. El cocodrilo sé se come al humano, mientras que al tiburón eso no le interesa”, agregó.

Ante el problema del cambio climático, Villar indicó que los cambios de temperatura en las aguas hacen que los animales se acerquen a aguas menos profundas. "Se nos juntó un año de niña con un cambio de niño", dijo el experto en referencia al Fenómeno de El Niño y de La Niña.

Por otra parte, Gerardo del Villar manifestó que a los tiburones no les atraen los humanos: “los tiburones captan los campos magnéticos de los movimientos de los peces heridos o los humanos cuando están nadando en el agua”, dijo Villar, quien recomendó que en actividades de buceo, se use vestido oscuro, se porten guantes y capucha para evitar accidentes.