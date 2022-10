Impiden ingreso al Parlamento venezolano del nuevo presidente del Legislativo

"Yo iba a pedir un papel en el que dijera cuanto es el monto de mis ahorros, de mi propiedad, y no me dejaron entrar", narró en rueda de prensa el que desde mañana será el nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por un año.

Publicidad

Ramos Allup, que fue elegido ayer presidente de la AN por 62 de los 112 diputados opositores electos el pasado 6 de diciembre, contó que un "autodenominado esbirro" que cuidaba la puerta del Parlamento le dijo que no podía entrar.

"Me dijo que yo no podía entrar a su casa: 'usted no va a entrar a mi casa mientras yo esté aquí' (...) y frente a un energúmeno como este ¿qué puede decirse?, seguramente él no entenderá el castellano que entendemos todos, a lo mejor si yo le hubiera dicho que era mi derecho me hubiera sacado una pistola o un mazo", dijo Ramos Allup.

Publicidad

El parlamentario dijo que "con mucha prudencia, con mucha serenidad" se retiró del sitio "verdaderamente sorprendido" al no asimilar "una conducta tan primitiva como esta que no es propia de un ser humano normal".

Publicidad

Indicó que no quiso insistir porque debe salvaguardar su seguridad en vista de que mañana asumirá en la AN como diputado electo.

Sobre la seguridad que habrá mañana durante al instalación de la nueva Asamblea, el diputado opositor señaló que maneja la información de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "va a garantizar el orden" a "asegurar el perímetro" y que "todo va a transcurrir en paz".

Publicidad

En este sentido, Ramos Allup pidió al Gobierno "que le diga a su gente" que acompañe a sus diputados "en paz y en tranquilidad" y con actitud de aceptación de los resultados electorales de las legislativas que dieron como ganadora a la oposición con 112 legisladores frente a los 55 del chavismo. (Vea también: Henry Ramos Allup, nuevo presidente del Parlamento venezolano ).

Publicidad

El nuevo presidente del Parlamento se refirió así a unas personas que se identificaron como chavistas, que se mantienen en las afueras del Parlamento y que además de gritar improperios contra el diputado, aseguran que se mantendrán en vigilia hasta mañana, día de la instalación de la nueva Asamblea.

Para este martes también se espera que simpatizantes de la oposición también acompañen a los 112 diputados de esa bancada hasta la sede del Parlamento.