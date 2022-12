Investigarán a funcionarios del MIO por expulsar a jóvenes que se acariciaban

Dos estudiantes universitarias fueron expulsadas por funcionarios del sistema de transporte masivo MIO de Cali luego de verlas abrazándose en una estación.



Ángela Reyes, una de las jóvenes víctima de discriminación, contó en Blu Radio que las expulsaron de la estación Unidad Deportiva cerca de Cosmocentro, en el sur de Cali, por tener muestras de cariño (Lea también: Ser gay no es una enfermedad: Felipe Zuleta se confiesa en Los Informantes ).



“Veníamos de nuestra jornada educativa y nos sentamos en una mesa donde están las sombrillas, yo le estaba acariciando la cabeza y uno de los funcionarios que se encarga de organizar las filas me dijo que yo estaba cometiendo una conducta prohibida, que lo que yo estaba haciendo estaba mal porque había niños alrededor”, narró.



Manifestó que discutieron con los guardias de seguridad y fueron agredidas verbalmente.



Reyes aseguró que esta semana interpondrán una denuncia formal contra Metro Cali, encargada de la operación del MIO (Lea también: Opinión sobre homosexualidad le costó el puesto a columnista de El Colombiano ).



El domingo realizaron una besatón con varios miembros de la comunidad LGBTI del Valle del Cauca frente al MIO donde varias parejas homosexuales dieron muestras de cariño.



El gerente comercial de Metro Cali, Andres Plam, le dijo a Blu Radio que ya se abrió una investigación pero advierte que no fueron funcionarios de la compañía sino otros usuarios los que rechazaron la actitud de las jóvenes.