J.K. Rowling: Donald Trump es peor que Voldemort

Las críticas llegaron tanto del primer ministro David Cameron, como de la escritora J.K.Rowling, pasando por el alcalde de Londres.



"Que horrible. Voldemort no era tan malo", dijo Rowling, aludiendo al malvado de su saga sobre el niño-mago Harry Potter. (Vea aquí: Más de 100.000 personas piden prohibir entrada de Donald Trump al Reino Unido )



El primer ministro británico, David Cameron, tildó de "simplemente equivocadas" las declaraciones, según su portavoz.



Cameron está "en total desacuerdo" con la propuesta, dijo su portavoz. Cree además que se trata de una propuesta "divisiva y que no ayuda", añadió.



Trump dijo más tarde que había zonas de Londres a las que la policía tenía miedo de entrar por ser nidos de radicalismo musulmán.



El alcalde de Londres, Boris Johnson, respondió: "la única razón por la que no iría a algunas partes de Nueva York es el peligro real de encontrarme a Donald Trump".



Trump, que encabeza las encuestas para lograr ser el candidato republicano en las elecciones de 2016, defendió "un cierre total y completo" de las fronteras a los musulmanes, comentando el atentado de San Bernardino, California, en que una pareja de esta confesión mató a 14 personas antes de ser abatida por la policía. AFP