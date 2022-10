Juzgado de Neiva autorizó reabrir temporalmente la hidroeléctrica El Quimbo

El juez encargado, Víctor Hugo Rubiano Macías, resolvió autorizar a la Empresa Generadora y Comercializadora de Energía Emgesa “como medida transitoria y hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila decida de fondo sobre el levantamiento o no de la medida cautelar decretara, la generación inmediata de energía en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo”. (Lea además: Las inconveniencias de tener cerrado El Quimbo son todas y para todos: MinMinas ).



Cabe recordar que en las últimas horas el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo un llamado para que se autorizara la generación de energía en la hidroeléctrica de El Quimbo, ubicada en el departamento del Huila, paralizada por una decisión de la Corte Constitucional. (Aquí: No tiene lógica que ante semejante crisis El Quimbo esté paralizado: Santos )



El mandatario aseguró que mantener cerrada esta generadora no tiene ningún sentido teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el país.



La Corte Constitucional, el pasado 10 de diciembre, declaró inexequible (que no procede) el decreto que permitía a la hidroeléctrica iniciar sus actividades.



El Quimbo genera 2.216 gigavatios por hora al año y 400 megavatios de potencia instalada.



El embalse tiene con una capacidad de almacenamiento de tres millones de metros cúbicos de agua y junto a la represa de Betania, ubicada también en el Huila, atenderá el 8 % de la demanda energética colombiana.



El Quimbo hace parte de los planes estratégicos de Colombia en el periodo 2014-2018 para garantizar el suministro de energía a todo el país.



Con EFE