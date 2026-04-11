La colombiana María Esther Panesso expone en ArtExpo y llega a Times Square en 2026

La artista colombiana María Esther Panesso Mercado atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera internacional. Su obra hace parte de ArtExpo New York 2026, una de las vitrinas más relevantes del arte contemporáneo en Estados Unidos, mientras, de manera simultánea, sus creaciones se proyectan en las icónicas pantallas digitales de Times Square.

La coincidencia de estos dos escenarios, tanto la feria como el corazón visual de Nueva York, no solo amplifica su visibilidad, sino que consolida su posicionamiento como una de las voces emergentes del arte figurativo latinoamericano en el circuito global.

Cada año, ArtExpo reúne a galerías, coleccionistas y artistas de distintas partes del mundo, convirtiéndose en un punto clave para medir tendencias y descubrir nuevas propuestas. En ese contexto, la participación de Panesso representa un avance significativo para el arte colombiano en escenarios internacionales.

Antes de consolidarse como artista, María Esther Panesso Mercado ejerció durante años como abogada en Colombia, especialmente en casos relacionados con derecho de familia. Allí acompañó a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, una experiencia que hoy atraviesa profundamente su trabajo artístico.



Y allí la dualidad entre el arte y el derecho se refleja en una obra que no busca únicamente la estética, sino que propone una narrativa centrada en la resiliencia, la dignidad y la fuerza femenina.

Incluso su firma artística tiene una carga simbólica: utiliza su apellido materno, MERCADO, como un homenaje a su madre, quien sacó adelante a su familia tras la muerte de su padre. Este gesto convierte cada obra en una declaración de memoria y reconocimiento.

La artista ha construido una carrera internacional con exposiciones en ciudades como París, Tokio, Roma, Nueva York, México y Perú. Uno de los hitos de su trayectoria fue su participación en el Salon d’Automne, histórica muestra parisina donde artistas como Henri Matisse y Pablo Picasso presentaron en su momento obras revolucionarias.

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Su presencia en Nueva York no es nueva. En 2023, su trabajo ya había sido proyectado en la pantalla de Nasdaq en Times Square, y ahora, en 2026, regresa a este emblemático espacio, esta vez en las pantallas digitales de Broadway.

Cabe mencionar que el impacto de su trabajo también ha sido reconocido en Colombia. La artista fue incluida por Forbes Colombia en la lista de las 50 colombianas más creativas, destacando su capacidad para conectar el arte con problemáticas sociales y cotidianas.

Su obra pone en el centro a las mujeres que, desde la vida diaria, sostienen familias, enfrentan adversidades y construyen historias de resistencia. Esa mirada, nutrida por su experiencia profesional, ha logrado conectar con públicos diversos y abrirle puertas en circuitos internacionales.