La película colombiana "La Jauría" competirá en la Semana de la Crítica del festival de Cannes en mayo, anunció la organización del evento, que acoge una nueva presidenta, la francesa Ava Cahen.

"Andrés Ramírez Pulido nos conduce hasta un lugar aislado en el corazón de la selva colombiana, un centro experimental para la reeducación de jóvenes delincuentes", explica la nota de prensa del certamen.

"La Jauría es un primer largometraje a la vez cautivador, visceral y tenebroso (...). Una película poderosa que versa el control de las pulsiones y las emociones", añade el texto.

La Semana de la Crítica, que este año cumple su 61ª edición, es un certamen paralelo al festival (18 al 26 de mayo). La integran 11 películas, de las cuales 9 son "opera prima".

Entre esas obras noveles destaca "When You Finish Saving the World", del actor estadounidense Jesse Eisenberg (Mark Zuckerberg en "The Social Network"), con Juliane Moore, o "Tasavor", una road-movie iraní, del director Ali Behrad.

"Alma viva" es la primera cinta de la directora francoportuguesa Cristèle Alves Meira. Otra directora, la surcoreana, Jung July, cerrará la Semana con un thriller, "Next Sohee".

La Semana de la Crítica es la competición donde arrancaron carreras de talentos como Ken Loach, Guillermo Del Toro o Wong Kar Wai.

A sus 35 años, la delegada general del certamen, Ava Cohen, es la responsable más joven a las riendas de este prestigioso concurso paralelo a la Palma de Oro.

Para la selección, el jurado, presidido por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, ha visionado 1.100 películas. Al final solo se quedaron con un 1%.

"Hay que permanecer muy cerca del suelo cuando quieres descubrir nuevos talentos", explicó en rueda de prensa este miércoles Ava Cahen.

