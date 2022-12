No hay denuncias formales por supuesto robo en estación de Alcalá: TransMilenio

Mediante un comunicado, en relación al supuesto atraco masivo ocurrido en la estación de Alcalá, al norte de Bogotá, TransMilenio reveló que “no existe en la bitácora del sistema, el registro de tal hecho, ni de ninguna información sobre un hecho similar”.



Asimismo el texto indica que hasta el momento no se ha recibido ningún tipo de denuncia formal por este caso.



“Al día de hoy no se ha instaurado ninguna denuncia formal ante las autoridades competentes relacionada con el incidente señalado”.



Sin embargo, más temprano el coronel Vladimir Rojas, oficial de inspección de la Policía Metropolitana, había expresado que “tenemos conocimiento que se subieron en la estación Alcalá varios sujetos con armas blancas e intimidaron a la ciudadanía pero es tema de investigación”.



El supuesto hurto se conoció a través de un mensaje en cadena divulgada por WhatsApp y las autoridades ya adelantan investigaciones para esclarecer el hecho.



Este es el comunicado completo de TransMilenio



Con relación a la información que viene circulando a través de diversos medios de comunicación sobre un “Atraco Masivo en TransMilenio” el Sistema TransMilenio informa lo siguiente:



1. Con relación a informaciones de prensa sobre un atraco en la Estación Alcalá, TransMilenio comunica que no existe en la bitácora del Sistema, el registro de tal hecho, ni de ninguna información sobre un hecho similar.



2. Al día de hoy no se ha instaurado ninguna denuncia formal ante las autoridades competentes relacionada con el incidente señalado.



3. TransMilenio está adelantando una investigación interna con los conductores que transitaron sobre esa hora en la troncal de la autopista norte y hasta el momento, no hay información alguna sobre esta situación o alguna parecida.



Subgerencia de Comunicaciones