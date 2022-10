No tiene lógica que ante semejante crisis El Quimbo esté paralizado: Santos

“Hago nuevamente un llamado para que por favor los jueces que tienen paralizada la generación por parte de El Quimbo tomen una decisión como lo pidió ayer el propio defensor del pueblo” dijo.



El mandatario aseguró que mantener cerrada esta generadora no tiene ningún sentido teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el país.



“A nombre de todos los colombianos, necesitamos el agua de El Quimbo (…). No tiene ninguna lógica que cuando el país está sufriendo semejante crisis en materia de falta de energía y agua tengamos El Quimbo paralizado y sin operar”, enfatizó.



-Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptará una demanda del parapolítico Ciro Ramírez, se abre la puerta para que más implicados en ese escándalo acudan ante el tribunal internacional.



-El gobernador de Santander Didier Tavera le exigió al Ministerio de Transporte revisar la resolución que aumentó en un 300% el cobro del impuesto vehicular en el país por considerar que esto afecta el bolsillo de los colombianos.



-En la Sala de Audiencias del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla se adelantan las diligencias de legalización de capturas e imputación de cargos a las 12 personas que fueron aprehendidas por el caso de corrupción en los programas de alimentación escolar y atención a la primera infancia en el Atlántico.



-Aunque no se suspendió la operación instructiva del Tranvía de Ayacucho en Medellín, si se redujo su tiempo de operación en dos horas. El servicio será de cinco de la tarde a ocho de la noche, a partir del 12 de enero.



-Como Marta Henao Giraldo, de 40 años de edad, fue identificada la mujer cuyo cadáver fue encontrado con heridas de arma blanca en un lugar despoblado del sector conocido como La Cuchilla, zona rural del municipio de San Rafael, en el oriente antioqueño.



-El Alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, atendiendo al llamado del Gobierno Nacional, decidió apagar el alumbrado navideño de la ciudad y desmontar las decoraciones de la temporada decembrina.



-Dos miembros de la Policía que atendieron el llamado de una comunidad indígena en Inírida Guainía se convirtieron en héroes, luego de que ayudaran a una mujer que se encontraba en trabajo de parto.



-El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó una enérgica condena al ensayo nuclear de Corea del Norte y llamó a Pyongyang a detener su programa nuclear.



-Diego Molano, concejal del Centro Democrático en Bogotá, anunció un consenso para salvar a Transmilenio y al Servicio Integrado de Transporte Publico de un déficit anual de 1 billón de pesos.



-El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte anunció que se prolongarán algunas de las ciclorutas de la ciudad.