Plebiscito para la paz es una “burla” a la sociedad colombiana: procurador

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo en Neiva que el plebiscito para la paz que se discute en el Congreso, tal como lo ha propuesto el Gobierno, se convierte en una “nueva burla” para los colombianos y las víctimas de la guerra en Colombia.

Ordóñez afirmó que el plebiscito es una “burla” pues a lo que estaba comprometido el Gobierno “con la opinión pública era a consultar los acuerdos de La Habana, lo que genera inquietud y preocupación” y no sobre si se está de acuerdo o no con la paz. (Lea también: No es necesario un plebiscito, la paz no depende de voluntad de mayorías: fiscal )

Agregó que este mecanismo no le “confiere ninguna legitimidad al proceso de paz sino por el contrario se la quita toda”.

Además, para el procurador, el hecho de bajar el umbral para el mecanismo de refrendación es otra “afrenta para el país”.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La defensa del senador Iván Cepeda solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se le otorgue medidas cautelares por el pliego de cargos que le formuló la Procuraduría General.

- El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, pidió celeridad en las investigaciones que enfrenta el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, por supuestas presiones ejercidas contra un teniente coronel en un proceso disciplinario.

- El Gobierno ve muy probable que en la próxima reunión de la junta del Banco de la República se proponga un nuevo incremento en la tasa de interés, que hoy está en 5,25%.

- La revista del grupo Estado Islámico anunció la ejecución de dos rehenes, uno chino y otro noruego, que estaban en manos de la organización. En fotografías publicadas aparecen los cuerpos de los dos hombres con una banda roja que dice: "Ejecutados después de haber sido abandonados por las naciones y las organizaciones infieles".

- El alcalde de Bogotá anunció un decreto que renovaría el parque automotor de los taxis de la capital.

- Habitantes de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, protestaron por el daño de las vías en esa zona de la ciudad.