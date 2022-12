¿Por qué a mí? Personajes que convirtieron sus dificultades en éxito

y que muchas veces llegaron a significar un gran fracaso.

Mario Hernández

El diseñador Mario Hernández habló de su capacidad de emprendimiento y esfuerzo luego de pasar por complicadas situaciones que vivió en su infancia.

Hernández contó que desde muy niño conoció el emprendimiento debido a que por el conflicto armado tuvo que huir de su pueblo natal a los 8 años.

“Nosotros somos desplazados de la violencia política, tuvimos que salir de allá con unos colchones en un camión”, recordó el reconocido empresario.

“Hay que ponerle amor a las cosas, si no hay amor no hay nada (…) Fracasos no hay, todo son enseñanzas. Hay que sembrar para recoger", precisó.

Catalina Escobar

Catalina Escobar, creadora y directora de la fundación Juan Felipe Gómez Escobar y ganadora de 'Héroes CNN 2012', contó que hace 11 años su vida cambió cuando su hijo murió y desde allí decidió invertir la pirámide para darles “lo mejor a los pobres”.

Juan Felipe, el hijo de Catalina, murió cuando tenía año y medio al caer del octavo piso de su apartamento en Cartagena. Relató que cinco días antes de la tragedia, conoció el caso de un bebé de 13 meses que falleció por falta de dinero en un hospital de la ciudad.

Manifestó que Cartagena es la ciudad del país con mayor mortalidad médica y por ello contó cómo logró instaurar en los hospitales de la ciudad un mejoramiento en el tratamiento, a partir de médicos de primer nivel, protocolos y un sistema benefactor.

Juan Manuel Barrientos

Juan Manuel Barrientos, chef del restaurante El Cielo, en Bogotá y Medellín, habló sobre el proyecto ‘Cocinando la Paz de Colombia’ que busca la forma de incluir a desmovilizados en el mundo de la cocina.

Barrientos explicó que la iniciativa ha trabajado con personas con algún tipo de discapacidad, soldados heridos en combate y en esta oportunidad “estamos haciendo lo que cada colombiano debemos hacer algo que es la paz”.

Reveló que los soldados heridos en combate y los desmovilizados son capacitados en temas gastronómicos durante un tiempo y “el curso finaliza con una sesión de perdón y reconciliación porque la paz empieza desde nosotros mismos”.

“Es hora que terminemos con más de 50 años de conflicto y es deber de cada colombiano hacer la paz”, aseguró.

