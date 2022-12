Programa completo Mañanas BLU 10 AM 14 de Julio de 2015

Acuerdo sobre programa nuclear iraní provoca caída en precios del petróleo: El acuerdo sobre el programa nuclear iraní, y el consecuente levantamiento de las sanciones contra Irán, se traducirá en un nuevo flujo de crudo hacia un mercado que ya tiene una abundante oferta, afectando por ello a las cotizaciones.

Volcamiento de un SITP deja al menos 20 personas lesionadas en Ciudad Bolívar: Los hechos se registraron en la carrera 17 con calle 81 A Sur, cuando un bus delSistema Integrado de Transporte Público se volcó en el barrio Mochuelo, en la localidad de Ciudad Bolívar, dejando preliminarmente a 20 personas lesionadas.

Alias ‘El Profe’ negó estar detrás de los atentados de Porvenir: En medio de la audiencia judicial que se adelanta contra las trece personas capturadas en Bogotá por presuntos vínculos con el ELN, David Camilo Rodríguez alias ‘El Profe’ rompió su silencio y negó tajantemente ser la persona de la fotografía en la que un hombre aparece cerca a la sede de porvenir de la calle 72 el día que exploto el petardo.

¿Qué sigue para New Horizons tras ‘conquistar’ a Plutón?: José Manuel Bautista, director de la Comisión Colombiana de Cohetería y Astronáutica, dijo en Mañanas BLU 10AM que es supremamente importante que colombianos se destaquen en proyectos como el New Horizons, que permitió que una sonda llegara por primera vez a los confines del sistema solar. (Lea también: New Horizons alcanza su mayor aproximación a Plutón: siga aquí los detalles )

Cuatro soldados resultaron heridos al caer en un campo minado en Putumayo: Cuatro militares que se encontraban realizando operativos en el sector de Platanillo, a 35 kilómetros del municipio de Puerto Asís, Putumayo, exactamente a dos horas del perímetro urbano, cayeron en un campo minado que explotó dejándolos heridos.

Video: Le hacen bullying por fea; se maquilla y todos la quieren conquistar: En YouTube una joven llamada Em Ford es famosa por los tutoriales de maquillaje que enseña, pero esta vez ha querido hacer una reflexión a través un video que se ha hecho viral, en el que muestra que sufre acné y pone de manifiesto los comentarios, críticas y burlas a los que ha sido sometida por diversas personas.

El talento nacional de la Filarmónica Joven de Colombia dice presente en EE.UU.: Martha Ángel, directora de comunicaciones de la Fundación Bolívar, encargada de llevar a los integrantes de la Filarmónica Joven de Colombia al concierto en Houston, Estados Unidos, dijo que el proyecto ha sido un éxito pues en pocos años han logrado demostrar el talento nacional a nivel internacional.

ETB no participará como socio en proyecto del metro de Bogotá: El presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Saúl Kattan, aseguró que no contaba con información y los números lo suficientemente claros como para llevar a la junta directiva de la compañía una decisión de participar como socios dentro del proyecto del Metro de Bogotá.

Más de la mitad de la comida que compran los bogotanos se desperdicia: El padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá, se refirió en Mañanas BLU 10 AM a las cifras de recientes estudios, como el de la Uaesp, que indican que más de la mitad de la comida que compran los bogotanos se desperdicia.