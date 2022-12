Resuelva este test y entérese si es un comprador compulsivo

Una universidad de Noruega desarrolló una escala que sirve como herramienta para evaluar si una persona es compradora compulsiva.



Se trata de un trastorno que puede traer serias consecuencias emocionales, mentales, familiares y por supuesto económicas. Resuelva estas preguntas y, si al menos cuatro son afirmativas, lo recomendable es buscar ayuda profesional.



¿Piensa en comparar cosas todo el tiempo?



¿Se va de compras o compra cosas para cambiar su estado de ánimo?



¿La necesidad de comprar le llega afectar negativamente en sus obligaciones diarias?



¿Siente a menudo que tiene que ir de compras o comprar cada vez más para obtener la misma satisfacción de antes?



¿Ha decidido comprar pero no ha sido capaz de hacerlo?



¿Se siente mal si por alguna razón no puede ir de compras?



¿El hecho de comprar tanto ha llegado a deteriorar su calidad de vida?



Si bien este trastorno no está descrito en el manual de los psiquiatras, se estima que es más frecuente de lo que se cree y que aproximadamente entre un 2 y un 8 por ciento de la población mundial está afectada.