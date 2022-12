Se agotó el combustible en Valledupar

de la ciudad.



De acuerdo con los distribuidores, lo que hay solo alcanzará hasta este jueves. (Vea además: Fendipetróleo alerta desabastecimiento de gasolina en Bogotá por altos precios )



“Desafortunadamente hace 10 días no tenemos ninguna otra respuesta que se nos agotó el cupo. Al Ministerio de Hacienda se le ha solicitado en varias oportunidades y no hay respuestas”, dijo María Fernanda Mejía, presidenta de la Seccional Cesar y La Guajira Fendipetróleo.



-“Esos son los resquemores propios de las elecciones”, aseguró el vicepresidente Germán Vargas Lleras, tras la versión conocida sobre algunas diferencias con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.



-En la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova de Bogotá se celebra una misa en honor a los miembros de la Fuerza Pública que murieron en el ataque del ELN en Boyacá.



-El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que en 357 municipios del país no se han registrados muertes violentas este año, lo que representa la disminución de este delito en un 6%, entre enero y septiembre, comparado con el mismo periodo el año anterior.

Los departamentos donde más se registra la baja de muertes violentas son Boyacá, Santander y Cundinamarca.



-La Gobernación de Santander hizo un nuevo llamado al ahorro de agua y energía.



-Una de cada cuatro botellas de licor que se consume en Colombia es ilegal, de acuerdo con un estudio realizado en seis países de Latinoamérica, realizado por Euromonitor International.



-Las violaciones de los derechos humanos son constantes en Corea del Norte y la situación en el país no ha cambiado pese a las duras críticas internacionales, advirtió hoy el relator especial de la ONU para el país, Marzuki Darusman.



-El colombiano Dixon Hooker ganó medalla de oro en los 400 metros planos del Mundial.



-Continua el incendio forestal en los cerros orientales de Bogotá.



-En Bogotá el Estado decidió proteger los derechos de una joven que venía siendo víctima de ataques, a través de las redes sociales, desde hace varios años.