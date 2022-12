Si algo me llega a pasar, está el general Palomino: coronel Reinaldo Gómez

Noticias Caracol habló con el coronel retirado Reinaldo Gómez, quien denunció al director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, por un supuesto caso de acoso sexual.

Publicidad

El excomandante de la Policía en La Mesa, Cundinamarca, aseguró que hay una desmotivación constante en la institución. (Lea también: No hay duda que estos escándalos son perversidad sistemática: general Palomino )

“Por favor el cuerpo de generales resuelva el tema de desmotivación que hay en el personal, los hombres están realmente desmotivados (…) hay que solucionar eso o sino no sea cuál sea el futuro de la institución”, exclamó.

Publicidad

El coronel Gómez dijo que luego de las denuncias que hizo, ha sido víctima de persecuciones y ha recibido incluso amenazas de muerte contra él y su familia.

Publicidad

“Si algo me llega a pasar está el señor alcalde de Zipaquirá Marco Tulio Sánchez, el señor director de la Policía general Rodolfo Palomino, el coronel Fernando Augusto Torres y el coronel Enjerber Vijalba”, dijo el coronel retirado.

“No me quedó otro camino que pedir mi retiro porque institucionalmente no hay condiciones para el personal, hay una desmotivación bastante sentida”, agregó.

Publicidad

Además se refirió al supuesto acoso sexual denunciado cuando era teniente de la Policía.

Publicidad

“Él, en cierta forma, no acepta el desaire que le hice al no haber aceptado sus pretensiones amorosas y sentimentales”, añadió.