del joven obedece a un homicidio y no a un accidente, el padre de la víctima aseguró que buscarán aclarar el caso de su hijo. ( Lea también: Tribunal dice que Colmenares fue asesinado, pero mantiene absolución a Cárdenas ).

“Todos tendrán que responder. Ahí acaba de decir el magistrado la irresponsabilidad del fiscal 298, a pesar de que no lo mencionó. Qué me puede decir ahora el juez 27, que demuestre el carácter de su género, que no lo tuvo en la primera decisión. Ya lo dijo el magistrado, hubo homicidio”, aseguró a gritos Luis Alfonso Colmenares.