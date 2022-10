Tribunal del Deporte confirma eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey

"Analizados los argumentos de las partes, el conjunto de las pruebas aportadas al procedimiento, la normativa y la legalidad vigente", el TAD ha acordado "desestimar el recurso interpuesto" por el Real Madrid, informó el Tribunal en un comunicado.



"El club respeta pero no comparte esta resolución del Tribunal", informó poco después de conocerse la decisión la entidad merengue en un breve comunicado oficial.



El Real Madrid adelanta que irá a la justicia ordinaria y "va a acudir a la vía contencioso-administrativa, al margen de otras posibilidades legales, que se encuentran en estudio". El club tiene dos meses de plazo para presentar este nuevo recurso.



El TAD ya había rechazado el 18 de diciembre suspender cautelarmente la eliminación del Real Madrid, mientras decidía sobre el recurso interpuesto por el club blanco después que el comité de apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF), ratificara la decisión del juez único de competición de eliminar al club blanco por alineación indebida en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Cádiz (1-3) disputado el 2 de diciembre.



Los blancos alinearon al ruso Denis Cheryshev, autor del primer gol blanco, que había sido amonestado el 6 de marzo cuando aún jugaba en el Villarreal, en el partido de vuelta de semifinales contra el Barcelona, lo que le suponía su tercera tarjeta amarilla en el torneo copero y, como consecuencia, un partido de suspensión.



El Real Madrid afirma que desconocía la suspensión del jugador ruso y que esta no es válida porque "nadie la había notificado al jugador".



Pero el comité de apelación consideró que el club es responsable de conocer la situación de sus jugadores y que se informó al Villarreal de la sanción al jugador, por lo que se considera esto como comunicación al jugador.



El TAD, por su parte, consideró en su sentencia hecha pública este lunes que con la comunicación al Villarreal "el autor y destinatario de la sanción está identificado y puede cumplirse la notificación" del castigo.



Al mismo tiempo, recuerda que hay un registro de sanciones y que éstas se publican también en el portal web de la RFEF.



"El Real Madrid, conocedor de la existencia del Registro y del portal web, parece ser que no consultó ninguno de ellos, y de las consecuencias de esta omisión sólo él puede ser responsable", afirma el TAD.