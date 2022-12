¡Viernes de risa! Escuche a Andrés López en un stand up exclusivo para Blu Radio

Andrés López, considerado por muchos como el máximo exponente del ‘Stand up Comedy’ en Latinoamérica, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM divirtiendo a los oyentes con sus particulares ocurrencias, a propósito de los 10 años de la obra ‘La Pelota de Letras’.



López, quien dice que un comediante es un coleccionista de asombros, contó las modificaciones que ha sufrido su obra durante este tiempo.



“Cambia como cambian las generaciones, vimos crecer a la generación Y, lo que llaman los ‘Mileniums’, y ahora la aparición de la generación Z, que fueron los primeros realmente ensotados 24 horas, 7 días a la semana conectados a la matrix”, dijo.



También compartió con los oyentes algunas apartes de sus obras que se presentan de viernes a domingo en Bogotá.



“La generación Z por ejemplo es la 'gamer', conectados a una consola de juegos a toda hora. Le dan a uno una muenda en FIfa, uno puede jugar con el ‘Dream team’: Crisiano Ronaldo, Messi, Benzema, Falcao, James, Iniesta, y él juega con uno de la B de Bolivia e igual le da en la jeta”, dijo.



Relató una anécdota que le ocurrió en España, cuando en uno de sus shows, el público asistente no le causó risa su intervención.



“Siempre digo que el peor show de tu vida aún no ha llegado. Cuando estuve en España resulta que la comunidad de Madrid le pagó el ticket a toda la tercera edad, esos teatros olían a rancio, a puro guardado y a puro viejito español; pasaron 15 minutos y no se reían, fueron los más largos de mi vida; a los 16 minutos ya eran míos y a la función siguiente ya era el espectáculo de moda para la tercera edad”, contó.



